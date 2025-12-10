Boom degli spettacoli teatrali | nel 2024 dati eccezionali

Il 2024 si conferma come un anno di grande successo per il teatro italiano. Con 153 mila rappresentazioni e oltre 28 milioni di spettatori, il settore ha registrato dati eccezionali, superando le performance del 2023. Questo incremento significativo evidenzia un rinnovato interesse del pubblico e una ripresa forte dopo gli anni difficili, posizionando il teatro come protagonista nel panorama dello spettacolo nazionale.

Sorpresa: il comparto teatrale italiano nel suo complesso ha registrato nel 2024 risultati "eccezionali" con 153 mila rappresentazioni (+4,5% sul 2023) che hanno coinvolto 28,3 milioni di spettatori, con un incremento del 7,2% – il miglior risultato tra tutti i comparti dello spettacolo. E all'interno del comparto, tutto interessato dalla crescita, dal balletto alla rivista e musical al teatro di prosa e teatro di figura (burattini e marionette) che aumentano sia nell'offerta sia nella domanda, solo il circo e la lirica presentano una controtendenza con partecipazione in calo.