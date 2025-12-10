Bonus luce 55 euro per le bollette delle famiglie
In arrivo un nuovo bonus luce di 55 euro destinato alle famiglie, introdotto dall’ultima versione del decreto Energia. Questa misura mira a supportare le famiglie italiane nelle spese delle bollette, offrendo un aiuto concreto per affrontare i costi energetici.
In arrivo il bonus luce, con 55 euro per le bollette delle famiglie. Si tratta di una nuova misura prevista dall’ultima versione del decreto Energia. Il provvedimento prevede per il 2026 il riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 55 euro sulla materia prima energia per le forniture di elettricità. Sono interessati dall’intervento i clienti domestici residenti con valori dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) fino a 15mila euro e le famiglie residenti con almeno quattro figli a carico e Isee inferiore a 20mila euro. La platea dei beneficiari – secondo la stima della relazione tecnica – è pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dynamic Luce e Gas Goditi le feste con la giusta energia! Attiva Dynamic Luce e Gas (1) e approfitta subito del Super Bonus della settimana con Spendi&Riprendi (2)! Vieni a trovarci nel negozio in Via Napoleone Battaglia 104 a Lucera. 1) Prezzo luce: - facebook.com Vai su Facebook
Bollette della luce, in arrivo il bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie: chi ne ha diritto e come richiederlo - Arriva un sostegno straordinario contro il caro bollette: dal 2026 le famiglie più fragili riceveranno un bonus aggiuntivo di 55 euro ... Da msn.com
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it