bonus luce 55 euro per le bollette delle famiglie

In arrivo un nuovo bonus luce di 55 euro destinato alle famiglie, introdotto dall’ultima versione del decreto Energia. Questa misura mira a supportare le famiglie italiane nelle spese delle bollette, offrendo un aiuto concreto per affrontare i costi energetici.

In arrivo il bonus luce, con 55 euro per le bollette delle famiglie. Si tratta di una nuova misura prevista dall’ultima versione del decreto Energia. Il provvedimento prevede per il 2026 il riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 55 euro sulla materia prima energia per le forniture di elettricità. Sono interessati dall’intervento i clienti domestici residenti con valori dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) fino a 15mila euro e le famiglie residenti con almeno quattro figli a carico e Isee inferiore a 20mila euro. La platea dei beneficiari – secondo la stima della relazione tecnica – è pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari. 🔗 Leggi su Lapresse.it