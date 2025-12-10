Bonus imprese dicembre 2025 ecco per quali incentivi si può presentare domanda

A dicembre 2025, le imprese possono ancora usufruire di diversi bonus e incentivi, tra cui contributi a fondo perduto, finanziamenti per impianti fotovoltaici e interventi legati alla transizione industriale. La possibilità di presentare domanda permette alle aziende di accedere a sostegni economici in tempi rapidi, favorendo lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nel settore industriale.

Anche a dicembre 2025 sono a disposizione delle imprese vari bonus che permettono di richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti per autoprodurre energia da impianti fotovoltaici, incentivi e interventi nell’ambito della transizione industriale, la cui presentazione della domanda può avvenire in tempi ristretti. Tra i bandi aperti, si segnala la chiusura di quello sui marchi e l’imminente apertura dell’avviso sui disegni. Non mancano, infine, le possibilità offerte dagli avvisi della Commissione europea e, in particolare, dal programma Horizon. Ecco, nel dettaglio, la mappa delle agevolazioni e dei bonus che le imprese possono richiedere a dicembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus imprese dicembre 2025, ecco per quali incentivi si può presentare domanda

Bonus fino a 20.000 euro per le piccole imprese: come ottenere il contributo per cloud e cybersecurity. economymagazine.it/bonus-fino-a-2… #bonus #cloud #cybersecurity #pmi #economymagazine Vai su X

Bonus giovani under 35: al via le domande INPS per le nuove imprese nei settori strategici https://www.scuolainforma.news/bonus-giovani-under-35-al-via-le-domande-inps-per-le-nuove-imprese-nei-settori-strategici/ #bonus - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro, attivo bonus imprese giovani: i requisiti e come richiederlo online - I potenziali beneficiari possono presentare la domanda tramite il Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche del sito dell'Inps, sezione Incentivo decreto Coesione. hdblog.it scrive