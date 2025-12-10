Bonus imprese dicembre 2025 ecco per quali incentivi si può presentare domanda

Lettera43.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dicembre 2025, le imprese possono ancora usufruire di diversi bonus e incentivi, tra cui contributi a fondo perduto, finanziamenti per impianti fotovoltaici e interventi legati alla transizione industriale. La possibilità di presentare domanda permette alle aziende di accedere a sostegni economici in tempi rapidi, favorendo lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nel settore industriale.

Anche a dicembre 2025 sono a disposizione delle imprese vari bonus che permettono di richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti per autoprodurre energia da impianti fotovoltaici, incentivi e interventi nell’ambito della transizione industriale, la cui presentazione della domanda può avvenire in tempi ristretti. Tra i bandi aperti, si segnala la chiusura di quello sui marchi e l’imminente apertura dell’avviso sui disegni. Non mancano, infine, le possibilità offerte dagli avvisi della Commissione europea e, in particolare, dal programma Horizon. Ecco, nel dettaglio, la mappa delle agevolazioni e dei bonus che le imprese possono richiedere a dicembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

