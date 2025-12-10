Bonus elettrodomestici in arrivo la proroga per gli anni 2026 e 2027 | ecco come sarà l’incentivo

È in arrivo la proroga del bonus elettrodomestici per gli anni 2026 e 2027, offrendo incentivi per l’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica e la rottamazione di elettrodomestici obsoleti. Le novità sono contenute nell’emendamento alla legge di Bilancio 2026 numero 9.

In arrivo la proroga del bonus elettrodomestici anche agli anni 2026 e 2027. Le novità del nuovo incentivo per l'acquisto di un nuovo apparecchio ad alta efficienza energetica, accompagnato dalla rottamazione di un elettrodomestico ormai obsoleto, sono contenute nell' emendamento alla legge di Bilancio 2026 numero 9.0.28, presentato dai senatori Elena Testor e Marco Dreosto, entrambi della Lega. Il provvedimento contiene il rinnovo dell'incentivo a tutto il triennio, dal 2025 al 2027, per uno stanziamento complessivo di risorse pari a 150 milioni. Per quest'anno, la domanda si poteva presentare il 18 novembre 2025, giorno in cui le risorse sono state polverizzate in una manciata di ore, anche se le regole della relativa graduatoria consentono il «ripescaggio» in caso di rinuncia di chi si trovi avanti nel lungo elenco.

