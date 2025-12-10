bonus bollette 2026 soglie e requisiti per il contributo extra cosa prevede la bozza del decreto

Il Bonus bollette 2026 prevede un contributo extra di 55 euro destinato a circa 4,5 milioni di famiglie italiane. La bozza del Decreto bollette, attualmente in fase di definizione, stabilisce soglie e requisiti per accedere a questa misura di sostegno energetico, che potrebbe essere approvata entro la fine dell’anno.

Roma, 10 dicembre 2025 – In arrivo un bonus-energia di 55 euro per 4,5 milioni di famiglie. La novità è contenuta nel Decreto bollette, che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri entro fine anno. In particolare, si legge nella bozza del provvedimento, “il contributo straordinario per le forniture di energia elettrica è riconosciuto ai clienti domestici residenti con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente ( Isee ) fino a 15.000 euro o alle famiglie residenti con almeno 4 figli a carico e Isee inferiore a 20.000 euro”. Un bonus aggiuntivo. Il contributo di 55 euro sarebbe ‘ aggiuntivo ’ rispetto al bonus sociale previsto a legislazione vigente, si legge nella relazione illustrativa della misura, dove viene stimata “una platea di beneficiari pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari” e un costo della misura pari a “circa 250 milioni di euro per il 2026”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net