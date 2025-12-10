Bonus bollette 2026 soglie e requisiti per il contributo extra Cosa prevede la bozza del decreto
Il Bonus bollette 2026 prevede un contributo extra di 55 euro destinato a circa 4,5 milioni di famiglie italiane. La bozza del Decreto bollette, attualmente in fase di definizione, stabilisce soglie e requisiti per accedere a questa misura di sostegno energetico, che potrebbe essere approvata entro la fine dell’anno.
Roma, 10 dicembre 2025 – In arrivo un bonus-energia di 55 euro per 4,5 milioni di famiglie. La novità è contenuta nel Decreto bollette, che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri entro fine anno. In particolare, si legge nella bozza del provvedimento, “il contributo straordinario per le forniture di energia elettrica è riconosciuto ai clienti domestici residenti con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente ( Isee ) fino a 15.000 euro o alle famiglie residenti con almeno 4 figli a carico e Isee inferiore a 20.000 euro”. Un bonus aggiuntivo. Il contributo di 55 euro sarebbe ‘ aggiuntivo ’ rispetto al bonus sociale previsto a legislazione vigente, si legge nella relazione illustrativa della misura, dove viene stimata “una platea di beneficiari pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari” e un costo della misura pari a “circa 250 milioni di euro per il 2026”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bonus sociali per luce gas acqua e rifiuti i consigli di Codici Emilia-Romagna | ecco cosa cambia - Zazoom Social News
Bonus bollette 2026, soglie e requisiti per il contributo extra. Cosa prevede la bozza del decreto - La novità è contenuta nel Decreto bollette, che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri entr ... Lo riporta quotidiano.net
Bonus bollette da 55 euro nel 2026, ecco a chi spetta e come richiederlo - Il governo Meloni in questi anni si è dimostrato alquanto sensibile al tema del caro energia, prevedendo una serie di bonus bollette. msn.com scrive
Un contributo annuo straordinario di 55 euro per le bollette della luce destinato nel 2026 alle famiglie 'vulnerabili', ovvero con isee fino a 15.000 euro o con almeno 4 figli a carico e isee fino a 20.000 euro. È il bonus, aggiuntivo rispetto al bonus sociale già e - facebook.com Vai su Facebook
#Bollette, allo studio un bonus per le famiglie da 55 euro. Chi riceverà il contributo e come ottenerlo Vai su X
Pedone travolto 2 volte in piazza Leopardi, rintracciata la conducente dell’auto fuggita ilsecoloxix.it
Atreju di Giorgia Meloni deve cambiare nome? Gli eredi de La Storia Infinita contro l’evento quifinanza.it
Gaffe di Federico Mastrostefano a UeD: svelati commenti osé, e dichiarazioni inattese tutto.tv
Bale: «Sono stato ingenuo ad andare al Real Madrid, pensavo fosse facile essere considerato tra i Galacticos» ilnapolista.it
San Gennaro Vesuviano: 76 operai stipati in una palazzina-opificio. 3 piani di degrado, nessuna ... puntomagazine.it
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto oasport.it