Bomba nelle cliniche della fertilità donatore di sperma portatore di gene killer | almeno 197 bambini nati in Europa

Una scoperta sorprendente scuote il mondo delle cliniche di fertilità: un donatore di sperma, portatore di un gene letale, è responsabile della nascita di circa 200 bambini in Europa. La notizia solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza e sulla trasparenza nei processi di donazione genetica, evidenziando i rischi nascosti dietro i trattamenti di fertilità.

Una notizia shock: un donatore di sperma ha scoperto di essere un portatore sano di un gene killer. Quasi duecento bambini sono a forte rischio Un fulmine a ciel sereno. Una notizia devastante che colpisce quasi duecento famiglie europee, che erano ricorse alla fecondazione artificiale. Un uomo ha saputo di essere portatore di una mutazione genetica, che aumenta in modo drastico la possibilità di contrarre il cancro. I test ai quali si è sottoposto, hanno confermato la particolarità della sua condizione di salute.