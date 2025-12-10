Bomba durante i lavori sulle condutture possibile evacuazione per migliaia di persone
Durante i lavori sulle condutture a Monterotondo Scalo, è stato rinvenuto un ordigno bellico, provocando l’eventualità di un’evacuazione per migliaia di persone. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per garantire la sicurezza e la messa in sicurezza dell’area.
Un ordigno bellico è stato rinvenuto oggi, mercoledì 10 dicembre, a Monterotondo Scalo, lungo la via Salaria, all’altezza di via Leonardo da Vinci. Siamo a ridosso della zona industriale della città e la scoperta è stata fatta durante i lavori di realizzazione delle condotte idriche lungo la via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
