Bomba durante i lavori sulle condutture possibile evacuazione per migliaia di persone

Durante i lavori sulle condutture a Monterotondo Scalo, è stato rinvenuto un ordigno bellico, provocando l’eventualità di un’evacuazione per migliaia di persone. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per garantire la sicurezza e la messa in sicurezza dell’area.

Un ordigno bellico è stato rinvenuto oggi, mercoledì 10 dicembre, a Monterotondo Scalo, lungo la via Salaria, all’altezza di via Leonardo da Vinci. Siamo a ridosso della zona industriale della città e la scoperta è stata fatta durante i lavori di realizzazione delle condotte idriche lungo la via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

