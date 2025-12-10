Bologna una città con gli sci

Bologna, città celebre per la sua cultura e storia, si distingue anche per un'interessante connessione con lo sport invernale. In vista dei XXV Giochi Olimpici Invernali, ricordiamo Zeno Colò, primo campione olimpico italiano, che vinse la medaglia d’oro nella discesa libera a Oslo nel 1952, un'impresa che ha lasciato un segno importante nella storia dello sci italiano.

Nell'attesa dei XXV Giochi Olimpici Invernali vorrei venisse ricordato uno dei primi campioni olimpici italiani, Zeno Colò, che conquistò la prima medaglia d'oro nella discesa libera alle Olimpiadi del 1952 che si svolsero a Oslo. Celebrato su tutti i giornali dell'epoca "inesorabile saetta", "giù come un fulmine", Zeno rinnovò la gesta compiute due anni prima ad Aspen. Campione legato all'Appennino tosco emiliano. Marina Ercolani Risponde Beppe Boni Eh sì ricordiamo Zeno Colò, uomo e atleta dell' Abetone, dove ancora oggi molti bolognesi vanno a sciare e trascorrere vacanze d'inverno e d'estate.