Bologna ultimo allenamento a Casteldebole prima del Celta | Ferguson assente

Bologna si prepara all’impegno contro il Celta con l’ultimo allenamento a Casteldebole. La sessione rappresenta l’ultima occasione per gli uomini di Vincenzo Italiano di affinare la forma in vista della sfida europea, prima della partenza per Vigo. La squadra si concentra sui dettagli finali in vista di una partita importante.

Bologna, 10 dicembre 2025 – Ultime sgambate a Casteldebole per gli uomini di Vincenzo Italiano prima della partenza per Vigo. I rossoblù hanno svolto una sessione di allenamento al Centro Tecnico Galli, l’ultima in città in vista dell’impegno che vedrà la squadra impegnata domani contro il Celta all’Estadio Bailados. Sotto un sole quasi primaverile, il gruppo è sembrato disteso con battute e sorrisi ad accompagnare le fatiche sul rettangolo verde. Buone e cattive notizie arrivano dal campo: partiamo da quest’ultime con Lewis Ferguson assente e presumibilmente impegnato a lavorare in palestra. Non per forza un campanello d’allarme ma è risaputo che lo scozzese sta facendo i conti con alcuni fastidi al ginocchio ed è probabile che dopo la mezz’ora scarsa all’Olimpico il diktat dello staff medico sia quello di preservarlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net