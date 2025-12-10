Bologna ha consentito a Conte di sovvertire le gerarchie gli anziani hanno perso i privilegi dello scudetto
Bologna ha rappresentato un punto di svolta nel calcio italiano, permettendo a Conte di ribaltare le gerarchie tradizionali. La vittoria ha segnato la fine dei privilegi degli anziani e l’emergere di una nuova leadership, mentre nel contesto politico, la città ha assistito alla trasformazione del Pci in un partito democratico di sinistra con la svolta della Bolognina.
Con la caduta del muro di Berlino il vecchio Pci fu costretto a reinventarsi democratico, ma di sinistra, con la cosiddetta svolta della Bolognina. Il Napoli di Antonio Conte, con “la svolta” di Bologna, è risorto per allontanare l’ineluttabile destino, che vuole mediocre chi brandisce lo scudetto. Dopo una sequenza di vittorie consecutive e prestazioni profondamente convincenti, con l’infermeria che sembra un ospedale da campo del Vietnam, è la sconfitta di Bologna che ha rappresentato la migliore notizia per i tifosi del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
