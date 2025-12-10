Bologna allarme esterni per Italiano? Contro la Lazio ali spente e poco incisive a Vigo servirà la svolta per proseguire il percorso in Europa League!

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta affrontando difficoltà nella fase offensiva, in particolare sulle corsie laterali, come evidenziato dal Corriere dello Sport. La sfida contro la Lazio ha messo in luce le ali poco incisive, rendendo urgente una svolta per mantenere vivo il sogno europeo. Un'analisi che approfondisce le criticità e le prospettive della squadra rossoblù.

Bologna, l’analisi del Corriere dello Sport sulle difficoltà della squadra di Italiano, in particolare, secondo il quotidiano, sulle corsie laterali Il Corriere dello Sport dedica un focus al tema degli esterni offensivi a disposizione di Vincenzo Italiano. Domenica all’Olimpico, le ali del Bologna sono rimaste a terra, proprio come Flaminia, la nuova aquila della Lazio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, allarme esterni per Italiano? Contro la Lazio ali spente e poco incisive, a Vigo servirà la svolta per proseguire il percorso in Europa League!

Allarme #infortuni per il #Bologna: le scelte di #Italiano in difesa per i prossimi impegni

