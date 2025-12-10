Bollettino bradisismo l’INGV segnala un aumento della velocità di sollevamento

Ilblogdigio.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bollettino settimanale dell'INGV segnala un aumento della velocità di sollevamento del suolo, anche se recenti dati suggeriscono una diminuzione. In particolare, si evidenzia come la dicitura relativa all'incremento a partire dal 10 ottobre 2025 possa risultare poco coerente con le osservazioni attuali.

Bollettino settimanale ingv – Appurato che la velocità di sollevamento in questi ultimi giorni deve senz’altro essere diminuita, appare stonata la dicitura che nel bollettino riporta “A partire dal 10 ottobre 2025 si registra un aumento della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio mensile di sollevamento di circa 25±3 mmmese”. Il fatto . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Immagine generica

Terremoto Campi Flegrei/ Bollettino settimanale: 175 scosse in 7 giorni, aumenta il bradisismo - Terremoto Campi Flegrei, scopriamo il bollettino settimanale con tutti i numeri in merito al periodo 20- Scrive ilsussidiario.net

Terremoto Campi Flegrei, il bollettino settimanale/ A Pozzuoli bolle sulla strada: legate al bradisismo? - Le scosse di terremoto Campi Flegrei con il bollettino settimanale contenente tutti i numeri degli eventi sismici. Riporta ilsussidiario.net