Bollettino bradisismo l’INGV segnala un aumento della velocità di sollevamento
Il bollettino settimanale dell'INGV segnala un aumento della velocità di sollevamento del suolo, anche se recenti dati suggeriscono una diminuzione. In particolare, si evidenzia come la dicitura relativa all'incremento a partire dal 10 ottobre 2025 possa risultare poco coerente con le osservazioni attuali.
Bollettino settimanale ingv – Appurato che la velocità di sollevamento in questi ultimi giorni deve senz’altro essere diminuita, appare stonata la dicitura che nel bollettino riporta “A partire dal 10 ottobre 2025 si registra un aumento della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio mensile di sollevamento di circa 25±3 mmmese”. Il fatto . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
Terremoto Campi Flegrei/ Bollettino settimanale: 175 scosse in 7 giorni, aumenta il bradisismo - Terremoto Campi Flegrei, scopriamo il bollettino settimanale con tutti i numeri in merito al periodo 20- Scrive ilsussidiario.net
Terremoto Campi Flegrei, il bollettino settimanale/ A Pozzuoli bolle sulla strada: legate al bradisismo? - Le scosse di terremoto Campi Flegrei con il bollettino settimanale contenente tutti i numeri degli eventi sismici. Riporta ilsussidiario.net
Bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei del 09/12/2025 (relativo alla settimana dal 1 al 7 dicembre 2025), pubblicato dall'Osservatorio Vesuviano. Alla luce dei dati di monitoraggio si evidenzia: - SCENARI ATTESI: Sulla base dell’attuale - facebook.com Vai su Facebook
Milano, vertice sulla sicurezza negli stadi tra Lega Serie A e Polizia laverita.info
Juan Jesus: «Non penso che siamo in emergenza, chi è entrato ha dimostrato comunque di fare bene» ilnapolista.it
Afferra e bacia una bambina di 3 anni mentre esce dall'asilo: arrestato ilgiorno.it
Spalletti a Sky: «Stasera una partita fondamentale per il nostro percorso in Champions. Zhegrova titolare? Vi ... juventusnews24.com
Highlights Gol Juve Pafos LIVE: le immagini del match – VIDEO juventusnews24.com
Giulia Salemi e l’arte di crescere insieme: la dolce dedica per Kian 361magazine.com