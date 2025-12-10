Boga lascia il Nizza | proposto a Napoli Roma e Fiorentina

Jeremie Boga potrebbe presto lasciare il Nizza, con diverse squadre italiane interessate al suo acquisto. Dopo aver giocato in Ligue 1, il suo futuro si sposta verso il campionato italiano, dove Napoli, Roma e Fiorentina hanno già manifestato il loro interesse. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento importante per il suo percorso calcistico.

