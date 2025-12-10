Boga lascia il Nizza | proposto a Napoli Roma e Fiorentina
Jeremie Boga potrebbe presto lasciare il Nizza, con diverse squadre italiane interessate al suo acquisto. Dopo aver giocato in Ligue 1, il suo futuro si sposta verso il campionato italiano, dove Napoli, Roma e Fiorentina hanno già manifestato il loro interesse. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento importante per il suo percorso calcistico.
Il futuro di Jeremie Boga potrebbe presto allontanarsi definitivamente dalla Ligue 1. L’esterno del Nizza, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
«Ho deciso di cambiare squadra a gennaio. » Jeremie Boga non ha nascosto ai suoi agenti la volontà di lasciare il Nizza dopo quanto accaduto di recente. L’attaccante ivoriano, classe 1997, è stato coinvolto in un episodio molto pesante: alcuni tifosi del club f - facebook.com Vai su Facebook
Boga in uscita dal Nizza, Tmw: "È stato proposto anche al Napoli" - L'attaccante Jeremie Boga va verso l'addio al Nizza ed è stato proposto anche al Napoli: la notizia arriva dal portale Tuttomercatoweb. Secondo tuttonapoli.net
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it