Blitz contro clan mafiosi e narcotraffico a Palermo 50 misure cautelari

Un'operazione antimafia e antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Palermo ha portato all'esecuzione di 50 misure cautelari, mirate a smantellare un cluster criminale coinvolto in attività mafiose e narcotrafficanti. L'intervento, coordinato dalla DDA di Palermo, rappresenta un importante passo nella lotta alle organizzazioni criminali locali.

PALERMO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno dato seguito ad una imponente operazione antimafia ed antidroga, procedendo all'esecuzione di provvedimenti giudiziari con cui sono state applicate misure restrittive a carico di un totale di cinquanta persone. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico e alla spaccio di sostanze stupefacenti.

