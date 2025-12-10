Blitz antimafia della polizia | i nomi degli arrestati

Stamattina, la polizia ha condotto un blitz antimafia e antidroga, portando all'arresto di 50 persone. L'operazione, coordinata dalla squadra mobile, SCO e il commissariato di Brancaccio, ha mirato a smantellare un'organizzazione criminale attiva nel territorio. Di seguito, i nomi delle persone coinvolte e i dettagli dell'intervento.

Sono 50 le persone che sono state arrestate stamattina (mercoledì 10 dicembre) nell'ambito di un'operazione antimafia e antidroga della polizia (squadra mobile, Sco e commissariato di Brancaccio). In campo sono scesi oltre 250 uomini. Arresti e fermi hanno colpito persone ritenute a vario titolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

