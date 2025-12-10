Blitz a Palermo maxi operazione contro Cosa Nostra | 50 arresti per narcotraffico ed estorsioni
Un’ampia operazione a Palermo ha portato all’arresto di 50 persone coinvolte in narcotraffico ed estorsioni, segnando un importante colpo contro Cosa Nostra. Nonostante i numerosi blitz e sequestri di beni, il clan resiste, continuando a operare nel cuore della città con attività illecite legate al traffico di droga e alle estorsioni.
Duro colpo a Cosa Nostra che non si rassegna nonostante i continui blitz e sequestri di beni. L'ultimo, nel cuore della notte, a Palermo, dove sono state arrestate 50 persone ritenute al centro di traffici di droga ed estorsioni. Si tratta dell'ultima indagine condotta dalla polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia diretta da Maurizio de .
Serie B: il Cesena fa il blitz a Venezia e aggancia in testa il Palermo. Spezia flop
La cattura del boss Piromalli. Arresti da Milano a Palermo e blitz dei Ros in otto città
Corruzione, blitz negli uffici dell'Asp di Palermo: due arresti in flagranza
Droga ed estorsioni, maxi blitz a Palermo: 50 arresti
Blitz contro clan mafiosi e narcotraffico, 50 misure cautelari. Svelati organigrammi di uno dei principali mandamenti di Palermo #ANSA
Maxi blitz antimafia a Palermo: i dettagli dell’operazione - La Polizia di Stato, su delega della DDA di Palermo, smantella organizzazioni criminali tra Palermo, Trapani e Campania, sequestrando ingenti quantità di ... Come scrive sicilianews24.it
