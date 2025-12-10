Blitz a Palermo 50 arresti contro la riorganizzazione di Cosa nostra

Nella notte, a Palermo, sono stati arrestati 50 individui nell'ambito di un'operazione antimafia coordinata dalla Dda, diretta da Maurizio de Lucia. L'indagine ha smantellato una rete legata alla riorganizzazione di Cosa nostra, coinvolta in traffici di droga ed estorsioni, rappresentando un importante colpo alle attività criminali dei clan.

(LaPresse) L'ultima indagine della polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo guidata da Maurizio de Lucia, ha assestato un nuovo colpo alla riorganizzazione dei clan: nella notte sono state arrestate 50 persone, considerate al centro di traffici di droga ed estorsioni. Le intercettazioni rivelano una mafia tornata liquidissima, grazie soprattutto al mercato degli stupefacenti. Il pizzo, però, resta una voce centrale: non solo per i guadagni, ma per riaffermare la signoria dei clan sul territorio. Un quadro che emerge dalle attività investigative della Squadra Mobile e della Sisco nell'area del mandamento della Noce, mentre le denunce — segnalano anche le associazioni antiracket — continuano a diminuire.

