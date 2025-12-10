Biondi e Manfredi d’accordo sulla manovra economica | bene la flessibilità nei bilanci dei Comuni

Durante Atreju 2025, Pierluigi Biondi e Gaetano Manfredi hanno condiviso il loro apprezzamento per la manovra economica, evidenziando l'importanza della flessibilità nei bilanci dei Comuni. Il confronto tra il Sindaco dell’Aquila e quello di Napoli ha messo in luce punti di vista convergenti sul ruolo delle autonomie locali nel panorama finanziario nazionale.

Confronto ad Atreju 2025 tra Pierluigi Biondi, Sindaco dell'Aquila e responsabile dipartimento Coordinamento autonomie locali di Fratelli d'Italia, e Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente Anci. Dal palco allestito a Castel Sant'Angelo i due primi cittadini si sono confrontati su molti temi, a partire dalla proposto di una soglia al 40% al primo turno per l'elezione dei sindaci e fino alla manovra economica del governo. Sul tema della legge elettorale il sindaco dell'Aquila ha spiegato che "Non dobbiamo appassionarci ai sistemi elettorali ma ai concetti fondamentali. E tra questi c'è sicuramente la stabilità" e dunque "non sottoporre il governo locale, regionale o nazionale ai venti del momento.

==Manovra: Manfredi, 'si spinga su welfare, casa e sicurezza' - Sulla manovra "ci sono tre grandi priorità su cui serve più spinta: il welfare locale e l'assistenza agli studenti disabili, la cui domanda in forte crescita è quasi interamente a carico degli enti ... Riporta ansa.it

