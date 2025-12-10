Bimbo morto all’asilo a Parma indagate 3 educatrici

Tre educatrici sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Parma in relazione alla morte di un bambino di un anno avvenuta presso un asilo nido comunale mercoledì 3 dicembre. L'inchiesta si concentra sui presunti aspetti di negligenza e responsabilità nel caso che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Parma, 10 dicembre 2025 - Tre educatrici risultano indagate dalla Procura di Parma per il caso del bimbo di un anno morto in un asilo nido comunale, nella città ducale, mercoledì 3 dicembre. L'obiettivo è accertare se si sia configurata una mancata vigilanza. Il bambino ha iniziato a stare male durante il riposo pomeridiano: faticava a respirare, ed è partita la richiesta d'aiuto al 118. E' morto subito dopo il trasporto in ospedale. Tra le prime persone a scoprire la tragedia, la madre del piccolo, che era andata a riprenderlo all'asilo. Mercoledì 3 dicembre la tragedia e ieri è stata eseguita l'autopsia, affidata a Valentina Bugelli dell'Istituto di medicina legale di Parma: serviranno 60 giorni per il deposito della relazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net