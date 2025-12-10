Bimbo morto all’asilo a Parma indagate 3 educatrici
Tre educatrici sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Parma in relazione alla morte di un bambino di un anno avvenuta presso un asilo nido comunale mercoledì 3 dicembre. L'inchiesta si concentra sui presunti aspetti di negligenza e responsabilità nel caso che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.
Parma, 10 dicembre 2025 - Tre educatrici risultano indagate dalla Procura di Parma per il caso del bimbo di un anno morto in un asilo nido comunale, nella città ducale, mercoledì 3 dicembre. L'obiettivo è accertare se si sia configurata una mancata vigilanza. Il bambino ha iniziato a stare male durante il riposo pomeridiano: faticava a respirare, ed è partita la richiesta d'aiuto al 118. E' morto subito dopo il trasporto in ospedale. Tra le prime persone a scoprire la tragedia, la madre del piccolo, che era andata a riprenderlo all'asilo. Mercoledì 3 dicembre la tragedia e ieri è stata eseguita l'autopsia, affidata a Valentina Bugelli dell'Istituto di medicina legale di Parma: serviranno 60 giorni per il deposito della relazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
“Leo non c’è più ma potete farcela”. Appello di Galli ai genitori del bimbo morto all’asilo. Il portiere azzurro ha perso un figlio
Mattia Restuccia, è morto il bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma da un automobilista senza patente. L'ultimo gesto d'amore: donati gli organi
Tragedia ad Aosta, morto bimbo di tre mesi travolto da un trattore
Bimbo morto all'asilo: indagate tre educatrici Fidenza, ecco gli Street tutor in centro Bedonia, raid vandalico Fabrizio Bosso arriva al Regio, l'intervista Mathias Caleffi, portiere-coraggio: in campo con una frattura L'inserto "Stare Bene" Vai su Facebook
Il cordoglio del sindaco e della comunità per il bimbo morto all'asilo nido - Video Vai su X
Bimbo morto in un nido comunale a Parma, tre educatrici indagate - L'obiettivo, come precisato dal procuratore D'Avino, è quello di valutare eventuali omissioni nella ... Riporta rainews.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it