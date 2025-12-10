Bimbo di un anno morto al nido di Parma | tre educatrici indagate
Sono emersi i primi sviluppi nell’indagine sulla morte di un bambino di un anno avvenuta il 3 dicembre al nido Brucoverde di Parma. Tre educatrici sono state iscritte nel registro degli indagati, segnando un passo importante nelle indagini in corso.
Prime iscrizioni nel registro degli indagati. Ci sono i primi sviluppi nell'indagine sulla morte del bambino di un anno deceduto al nido Brucoverde di Parma lo scorso 3 dicembre. Nel registro degli indagati sono state iscritte tre educatrici, con l'obiettivo – come spiegato dal procuratore D'Avino – di verificare eventuali omissioni nella vigilanza. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Sul corpo del piccolo è stata eseguita l'autopsia e si attende ora la relazione del medico legale, fondamentale per stabilire la causa esatta del decesso. La dinamica della tragedia. Il bimbo ha iniziato a sentirsi male durante il riposo pomeridiano, manifestando gravi difficoltà respiratorie.
