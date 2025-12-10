Bimbo di tre mesi ricoverato all’ospedale di Vasto dopo aver ingerito detergente

Un neonato di tre mesi è stato ricoverato presso l'ospedale San Pio di Vasto, in provincia di Chieti, a seguito di una sospetta ingestione di detergente. Le condizioni del bambino sono attualmente monitorate dai medici, che stanno valutando eventuali interventi necessari per garantirne la stabilità e la salute.

(Adnkronos) – Un neonato di tre mesi è ricoverato all'ospedale San Pio di Vasto (Ch) dopo una sospetta ingestione di detergente. Il piccolo è arrivato ieri pomeriggio al Pronto soccorso con sintomi compatibili con un'intossicazione da sostanze caustiche. I medici lo hanno immediatamente sottoposto agli accertamenti del caso e a lavanda gastrica.

