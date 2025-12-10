BIMBI DE LUXE Principini e reginette campioni d’eleganza

RZA e Riot Rose, i piccoli figli di Rihanna e A$AP Rocky, sono stati i protagonisti di un red carpet insolito e glamour. Non celebrità o sportivi, ma due bambini di meno di cinque anni, che hanno sfilato con eleganza e stile, indossando gli outfit della collezione uomo SS26 di Dior. Un'occasione unica per scoprire un mondo di moda e raffinatezza tra i più giovani.

Non una celebrity, non un attore famoso o un campione dello sport. A indossare per primi su un red carpet gli outfit presentati in occasione della sfilata uomo SS26 di Dior, due stilosissimi ometti: RZA e Riot Rose, i figli (meno di cinque anni in due) di Rihanna e A$AP Rocky. Una scelta sicuramente insolita, ma che evidenzia quanto i brand di lusso puntino sempre più sul kidswear. Se infatti, fino a un paio di decenni fa, per i bambini c’erano solo collezioni disegnate appositamente per loro da aziende specializzate, ma poco innovative e monotone – il ritorno a scuola con camicie azzurre e pull scozzesi, il Natale e le feste, la primavera con gli abiti da cerimonia – all’inizio del 2000, l’ingresso in questo settore dei marchi luxury ha portato una ventata d’aria nuova e ha reso la moda junior sempre più simile a quella per adulti, diversa di stagione in stagione e con capi esclusivi, non alla portata di tutti, dove la creatività ispira, la tradizione consolida e la qualità è intramontabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - BIMBI DE LUXE. Principini e reginette campioni d’eleganza

Il Villaggio di Natale ha finalmente aperto le sue porte! Oggi Garlasco si è riempita di sorrisi, risate e di una meravigliosa energia natalizia: tante famiglie, tantissimi bimbi felici e una vera vagonata di allegria ? Grazie a tutti per aver reso questa giornata c - facebook.com Vai su Facebook