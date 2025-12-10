Bimba morta sulla A5 | svolta choc Un furgone ha causato l’incidente

Un tragico incidente ha coinvolto una bambina sulla A5, causato da un furgone. L'incidente è avvenuto alle otto di sera di dicembre, trasformando la serata in un dramma. La scena si svolge tra Settimo e Volpiano, lungo l'autostrada verso Aosta, con la campagna che si immerge nel buio in un momento di grande tensione.

Alle otto di sera dicembre fa scendere la notte e inghiotte la campagna. Per fortuna restano pochi chilometri, lo svincolo dell’autostrada per Aosta fra Settimo e Volpiano è già quasi casa. Costanza Fiore ha 35 anni e lavora fra le cose di cinema del TorinoFilmLab, stanca come tutte le giovani madri, ignara come chiunque del fatto che il destino ci mette pochi secondi a capovolgere la vita. Guida con prudenza la 500X, sua figlia Lucia, appena nata, sogna accanto a lei protetta dall’ovetto scelto con cura nei giorni dell’attesa. Il marito aspetta le sue signorine. E invece arriva quella telefonata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bimba morta sulla A5: svolta choc. Un furgone ha causato l’incidente

