Bimba di 5 anni morta a Torre del Greco dopo l'Immacolata annullata accensione dell'albero di Natale

Una tragedia ha sconvolto Torre del Greco, dove una bambina di soli cinque anni è deceduta nei giorni successivi all'Immacolata. In segno di lutto, il sindaco Mennella ha deciso di annullare l'accensione dell'albero di Natale, interrompendo le tradizionali festività per rispettare il dolore della comunità.

Dramma a Torre del Greco, la piccola Giusy muore a 5 anni - Giusy è morta a causa di un arresto cardiaco poche ore dopo aver partecipato alla

