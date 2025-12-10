Bimba di 4 anni investita davanti alla scuola | trasportata al San Donato in codice 2

Questa mattina ad Arezzo, una bambina di circa quattro anni è stata investita mentre attraversava la strada vicino alla scuola Chimera in via Mochi. La giovane vittima è stata immediatamente trasportata al San Donato in codice 2. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra genitori e residenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini.

Questa mattina in via Mochi ad Arezzo, nei pressi del plesso scolastico Chimera, una bambina di circa quattro anni è stata investita mentre si trovava in prossimità dell'attraversamento pedonale. L'allarme al 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato alle 8.20. Sul posto sono intervenuti rapidamente una ambulanza della Croce Bianca con equipaggio BLSD, l' auto-infermieristica e una pattuglia della Polizia Municipale. La piccola, che ha riportato una frattura a un arto, è stata trasportata in codice 2 all'ospedale San Donato per le cure necessarie.

