Sabato scorso, sull’autostrada A5 vicino a Volpiano, si è verificato un grave incidente in cui ha tragicamente perso la vita Lucia, una bambina di soli tre mesi. L’autista del furgone coinvolto afferma di non essere stato lui alla guida al momento dell’incidente, sollevando interrogativi e incertezze sulla dinamica dell’accaduto.

Sabato scorso, una bimba di appena tre mesi, Lucia, ha perso la vita in un drammatico incidente sull’autostrada A5, vicino a Volpiano. La piccola viaggiava con la madre su una 500X quando l’auto ha violentemente urtato la segnaletica stradale, facendo sbalzare il seggiolino contenente la bambina fuori dall’abitacolo. La madre è stata ricoverata in ospedale. Il conducente del furgone: “Non sono stato io”. Le indagini hanno portato rapidamente all’individuazione del guidatore del furgone che, lo scorso 6 dicembre, ha tamponato la 500X. L’uomo è già stato ascoltato dalla procura e ha negato ogni responsabilità: “ Non sono stato io ”, avrebbe dichiarato agli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bimba di 3 mesi travolta sull’A5, l'autista del furgone: “Non sono stato io”

