Bimba di 10 anni ha la febbre i genitori la portano in ospedale ma muore dopo il ricovero

Una bambina di 10 anni è deceduta il 9 dicembre all'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana, dopo essere stata trasferita dal Perrino di Brindisi. La famiglia, preoccupata per la febbre elevata, aveva deciso di ricoverarla, ma purtroppo il suo stato si è aggravato. La tragica perdita ha suscitato cordoglio e domande sulla gestione sanitaria.

Una bambina di 10 anni è morta il 9 dicembre all'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana dopo essere stata trasferita dal Perrino di Brindisi. La piccola era stata ricoverata per via della febbre. In poco tempo il quadro clinico si è aggravato fino ad arrivare al decesso.

