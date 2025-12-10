Billie Eilish il trailer del film concerto diretto da James Cameron anticipa un' esperienza spettacolare

Il trailer del film concerto di Billie Eilish, diretto da James Cameron, promette un'esperienza visiva e sonora straordinaria. La collaborazione tra la cantante e il regista di Avatar unisce musica e cinema in un progetto che catturerà le emozioni dei fan dal vivo, offrendo uno sguardo innovativo e coinvolgente sul mondo di Billie Eilish.

La cantante ha collaborato con il regista della saga di Avatar per portare sul grande schermo le emozioni vissute dai fan dal vivo. Arriverà il 20 marzo nelle sale americane il progetto in 3D che porterà sul grande schermo il concerto Hit Me Hard and Soft di Billie Eilish, di cui è stato condiviso il trailer. La giovane cantautrice ha voluto collaborare con James Cameron, il creatore della saga di Avatar, per realizzare una nuova esperienza immersiva che condurrà gli spettatori nel tour di cui è stata recentemente protagonista. I dettagli dell'evento cinematografico Billie Eilish: Hit Me Hard And Soft, secondo quanto dichiara James Cameron nel trailer, ha utilizzato una tecnologia mai usata in precedenza per portare nei cinema un concerto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Billie Eilish, il trailer del film concerto diretto da James Cameron anticipa un'esperienza spettacolare

