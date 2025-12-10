Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft | The Tour Live in 3D il trailer del film

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) è il film è diretto da James Cameron, il trailer. Registrato durante il suo tour mondiale, Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) è un esperienza musicale e cinematografica completamente nuova e immersiva, che porta sul grande schermo una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Girato e presentato in 3D, il film è diretto dai premi Oscar James Cameron e Billie Eilish e arriverà nelle sale il 19 marzo 2026. James Cameron e Billie Eilish (foto Henry Hwu) L’ultimo album di Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, è stato un grande successo, ha raggiunto la certificazione Platino in Italia e ha generato hit tutt’ora ai vertici delle classifiche mondiali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

