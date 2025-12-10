Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft | The Tour Live in 3D il trailer del film
Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) è il film è diretto da James Cameron, il trailer. Registrato durante il suo tour mondiale, Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) è un esperienza musicale e cinematografica completamente nuova e immersiva, che porta sul grande schermo una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Girato e presentato in 3D, il film è diretto dai premi Oscar James Cameron e Billie Eilish e arriverà nelle sale il 19 marzo 2026. James Cameron e Billie Eilish (foto Henry Hwu) L’ultimo album di Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, è stato un grande successo, ha raggiunto la certificazione Platino in Italia e ha generato hit tutt’ora ai vertici delle classifiche mondiali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
DIE WITH A SMILE di BRUNO MARS & LADY GAGA è il brano più ascoltato globalmente su Spotify nel 2025. Eccovi la Classifica: 1. DIE WITH A SMILE - Lady Gaga & Bruno Mars 2. BIRDS OF FEATHER - Billie Eilish 3. APT - Bruno Mars & Rosè 4. ORDINAR - facebook.com Vai su Facebook
Top U.S. Songs of 2025 on Spotify: #1. luther — Kendrick Lamar & SZA #2. Die With A Smile — Lady Gaga & Bruno Mars #3. Ordinary — by Alex Warren #4. BIRDS OF A FEATHER — Billie Eilish #5. tv off — Kendrick Lamar & Lefty Gunplay #6. Golden — HUN Vai su X
Billie Eilish, il nuovo album ‘Hit me hard and soft’ esce il 17 maggio - Dopo una lunga attesa, Billie Eilish ha annunciato l’uscita del suo attesissimo terzo album in studio, Hit me hard and soft prevista per il 17 maggio in tutto il mondo (disponibile da ora per il ... Secondo repubblica.it
