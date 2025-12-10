Biathlon dalla Svezia a Hochfilzen Il settore femminile cerca la bussola dopo un avvio interlocutorio

La stagione di biathlon prosegue con lo spostamento della Coppa del Mondo dall’Östersund di Svezia a Hochfilzen, in Austria. Il settore femminile, dopo un avvio incerto, cerca di ritrovare la direzione giusta. Le prossime gare rappresentano un’importante occasione per le atlete di risalire la china e migliorare le proprie prestazioni.

La Coppa del Mondo di biathlon si sposta dalla Svezia all’Austria. Cambierà tutto fra Östersund, dove si è gareggiato nel weekend, e Hochfilzen, dove sono programmate le prossime competizioni. Nel settore femminile si gareggia venerdì 12 ( sprint ) e domenica 14 ( inseguimento ) con un’interlocutoria staffetta nel mezzo. “Interlocutorio” è l’aggettivo più adatto da associare alla tappa disputatasi in Scandinavia nei giorni scorsi. Perché il massimo circuito rosa non ha alcun punto di riferimento. Succede quando si comincia un inverno olimpico. Anche in passato, il principio di stagioni destinate a culminare con una manifestazione a Cinque cerchi, è stato segnato da protagoniste occasionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

