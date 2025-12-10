Biathlon da Östersund e Hochfilzen Al maschile riflettori puntati su Botn Un paio di francesi chiamati al riscatto

La Coppa del Mondo di biathlon riprende da Hochfilzen, dopo l'appuntamento di Östersund. In questa tappa, l'attenzione è focalizzata sul circuito maschile, con particolare interesse per Botn e alcuni atleti francesi chiamati al riscatto. Le competizioni promettono emozioni e sfide intense tra i migliori biathleti del panorama internazionale.

La Coppa del Mondo di biathlon riparte da Hochfilzen dopo aver messo in archivio la tappa di Östersund. Due le gare in programma in terra austriaca, almeno se si ragiona sul fronte individuale. Una sprint (venerdì 12) che farà da prodromo all' inseguimento di sabato 13. Ci sarà anche una staffetta monosesso la domenica. Quali sono i temi legati al settore maschile in vista del prossimo appuntamento? Uno su tutti, legato ai rapporti di forza assoluti. La stagione è cominciata nel segno di Johan-Olav Botn, capace di innalzare prepotentemente le sue percentuali al poligono. In questo modo, il ventiseienne norvegese è passato dal ruolo di comprimario a quello di protagonista.

