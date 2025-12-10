Biasin | Con Chivu l’Inter è tornata squadra Rigore Liverpool? Non…

Fabrizio Biasin analizza il ruolo di Cristian Chivu nell’Inter, evidenziando come abbia contribuito a rendere la squadra più coesa e determinata. Nel suo editoriale per TMW, il giornalista discute delle strategie adottate e delle sfide affrontate dall’allenatore romeno, sottolineando l’importanza del suo contributo nel percorso nerazzurro tra campionato e Champions League.

Biasin. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha analizzato in un editoriale per TMW il lavoro svolto fin qui da Cristian Chivu alla guida dell’ Inter tra campionato e Champions League. Secondo Biasin, il tecnico romeno sta sorprendendo sotto diversi punti di vista: “ Chivu sta andando oltre. Oltre le previsioni, oltre quello che ci si poteva immaginare “. Biasin ha sottolineato come la vera forza del momento nerazzurro non sia legata ai risultati immediati, ma alla gestione della squadra: “ Badate bene, non è una questione di risultati, ma di gestione. L’Inter post-Monaco fisiologicamente aveva molte più possibilità di perdersi e, al contrario, si è compattata ancora di più “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it