Berlino torna e fa impazzire i fan de La casa di carta | nel trailer appare La dama con l’ermellino

Berlino sta per tornare. Netflix ha rilasciato il teaser trailer ufficiale di Berlino e la dama con l'ermellino, il nuovo capitolo dell'universo creato da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato che amplia la saga de La casa di carta. Questa volta il colpo si sposta a Siviglia, cornice del piano più ambiguo e personale del ladro più affascinante della banda. Pedro Alonso e il cast principale riprendono i loro ruoli, affiancati da nuovi ingressi: tra questi spicca Inma Cuesta nel ruolo di Candela, la nuova recluta destinata a scuotere (e complicare) il mondo di Berlino. Nel cast anche José Luis García-Pérez e Marta Nieto, interpreti del Duca e della Duchessa di Malaga.