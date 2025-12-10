Bergamo pedone investito in via Paleocapa In ospedale in codice giallo

Un pedone è stato investito in via Paleocapa a Bergamo e trasportato in ospedale in codice giallo. L'incidente, avvenuto mentre l'uomo attraversava sulle strisce, è attualmente sotto verifica da parte della polizia locale. Sul luogo si registrano disagi al traffico nel centro della città.

L’INCIDENTE. Era sulle strisce, la dinamica è al vaglio da parte degli agenti della polizia locale. Traffico in centro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

