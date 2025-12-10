Benigni torna in tv | San Pietro mio migliore amico primo follower di Gesù

Roberto Benigni torna in televisione con un'ironica riflessione su San Pietro, definendolo \

(Adnkronos) – "Pietro è il migliore amico di Gesù. Vi ricordate a scuola quando ci davano il tema da comporre ‘il tuo migliore amico’. Se Gesù fosse andato alle medie, avrebbe scritto ‘Il mio migliore amico è Pietro’. E ora è diventato anche il mio perché me ne sono innamorato". Così Roberto Benigni apre il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

