Benfica–Napoli tutto sulla sfida di Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla
Il 10 dicembre il Napoli torna in campo in Champions League, affrontando il Benfica all’Estadio da Luz nella sesta giornata della fase a gironi. Una sfida importante per i partenopei, che cercano di consolidare il loro percorso nella competizione europea. Ecco tutte le informazioni su orario, probabili formazioni e come seguire l’evento.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Napoli torna protagonista in Champions League. Oggi, mercoledì 10 dicembre, i campioni d’Italia affrontano il Benfica all’Estadio da Luz per la sesta giornata della fase a gironi. Gli azzurri, galvanizzati dal recente successo in campionato contro la Juventus, arrivano alla sfida con 7 punti raccolti nelle prime cinque gare e puntano a conquistare tre punti fondamentali per la qualificazione. Orario e probabili formazioni. Calcio d’inizio alle 21:00. Ecco le probabili scelte dei due allenatori: Benfica (4-2-3-1) Trubin; Dedic, Otamendi, Antonio Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Sudakov, Barreiro, Aursnes; Pavlidis. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
LIVE- Conte in conferenza stampa prima di Benfica – Napoli - Zazoom Social News
David Neres in conferenza prima di Benfica – Napoli | Nuovo modulo? Vi svelo cosa è cambiato - Zazoom Social News
Juve, in Champions è sfida allo Sporting. La Stampa: "Spalletti punta sul nuovo Yildiz" - Il quotidiano La Stampa oggi in edicola nella propria sezione sportiva si concentra sulla Juventus, attesa da una nuova sfida di Champions League. Scrive tuttomercatoweb.com
Oggi è il giorno di Benfica-Napoli in Champions. Mourinho Vs Conte ma non solo... Era il 18 ottobre del 2017. Mourinho, oggi allenatore del Benfica ed all’epoca sulla panchina dello United, proprio quella sera fece debuttare un giovanissimo Scott McTominay Vai su Facebook
Sesto match di Uefa Youth League: Benfica-Napoli Starting XI: Spinelli; De Chiara, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Prisco, Genovese, Smeraldi; Anic; Baridò. All.Rocco #BenficaNapoli #UYL #ForzaNapoliSempre Vai su X
Europa, la scossa di Bruxelles: sulle materie prime il nemico è la Cina it.insideover.com
“Capisco le responsabilità e il periodo di Giorgio, che non è semplice. Gli voglio tanto bene, lo vedo tanto ... ilfattoquotidiano.it
Agata Christian: De Sica abbandona i cinepanettoni e diventa detective con Lillo. Il trailer e le foto movieplayer.it
Perché sempre più persone mettono i cosmetici in frigo: cos’è il trend del “beauty frigo” e quali sono i ... ilfattoquotidiano.it
San Mango accende la notte urbana tra musica, danza e pizza sbircialanotizia.it
Saviano contro Zerocalcare: "Furbate per sentirsi puri", a sinistra è rissa iltempo.it