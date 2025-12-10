Benfica-Napoli su Prime Video è GRATIS | come vederla in streaming

La sfida tra Benfica e Napoli, in programma questa sera alle 21 al Da Luz di Lisbona, è una delle partite più attese della sesta giornata della Champions League 2025-26. L'incontro sarà disponibile in streaming gratuito su Prime Video, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire in diretta uno dei match più interessanti del turno.

Tra le partite di oggi nella sesta giornata della Champions League 2025-26 spicca il match Benfica-Napoli, che si giocherà questa sera alle ore 21 presso lo stadio Da Luz di Lisbona. Una sfida che vedrà contrapposte due squadre alla ricerca di punti per qualificarsi ai playoff, visto il ritardo accumulato in questa prima parte di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

