Benfica Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Champions League

Mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 21, Benfica e Napoli si affrontano allo stadio da Luz di Lisbona in una sfida valida per la prima fase della Champions League 2025-2026. Ecco dove seguire la partita in streaming e in diretta TV.

. BENFICA NAPOLI STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21 Benfica e Napoli scendono in campo allo stadio da Luz di Lisbona, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Benfica Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio: Benfica Napoli: dove vederla in tv e live streaming. La partita di Champions League tra Benfica e Napoli sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. 🔗 Leggi su Tpi.it

