Benfica-Napoli oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, 10 dicembre, il Napoli di Antonio Conte affronta il Benfica in Champions League. Dopo la recente vittoria contro la Juventus, gli azzurri cercano conferme nel torneo europeo. Di seguito, orario, probabili formazioni e le modalità per seguire la partita in diretta TV.

Torna in campo oggi 10 dicembre in Champions League il Napoli di Antonio Conte, reduce dalla convincente vittoria in campionato contro la Juventus, che ha riconsegnato agli azzurri la vetta della classifica di serie A. I partenopei vanno in trasferta in Portogallo, in casa del Benfica di Josè Mourinho. I portoghesi hanno disperatamente bisogno di punti, essendo fermi in classifica di Champions a quota 3. Anche il Napoli però non può permettersi passi falsi, visto che è a 7 punti, al 22esimo posto e ancora a rischio eliminazione. La zona playoff è a portata di mano ma gli uomini di Conte non possono permettersi passi falsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it