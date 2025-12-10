Benfica Napoli Manna | Partita importante Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo Sul possibile arrivo di Mainoo…
Manna ha commentato l'importanza della partita tra Benfica e Napoli, sottolineando il ruolo fondamentale del gruppo nel superare un periodo difficile. A pochi minuti dal kickoff della Champions League, il dirigente ha anche accennato alla possibilità di un arrivo di Mainoo, evidenziando la rilevanza di questo incontro per entrambe le squadre.
Benfica Napoli, Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochissimi minuti dalla sfida di Champions League. Ecco cosa ha detto A pochi minuti dalla sfida contro il Benfica, Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole. PARTITA – «Sia noi che loro ci giochiamo tanto. Abbiamo
Manna a Prime: "Neres ha espresso solo parzialmente il suo potenziale, ma si è sempre fatto trovare pronto" - Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Prime Video. Come scrive tuttonapoli.net
Napoli, Manna: “Mainoo accostato a noi da agosto, faremo le nostre valutazioni” - Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima della partita di Champions League contro il Benfica ... gianlucadimarzio.com scrive
ChampionsLeague: in campo Benfica-Napoli e Juventus-Pafos. Bianconeri chiamati a non sbagliare Ieri Inter-Liverpool 0-1, Atalanta-Chelsea 2-1 Segui la diretta testuale su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
#Benfica- #Napoli, le formazioni ufficiali Vai su X
