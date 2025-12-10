Benfica-Napoli le probabili formazioni

Nel suggestivo stadio del Da Luz, Benfica e Napoli si preparano ad affrontarsi in una sfida di grande livello. La serata riporta David Neres nel quartier generale che lo ha consacrato, aggiungendo un tocco speciale all'incontro. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulla partita che promette emozioni e spettacolo.

"> La serata del Da Luz riporta David Neres nel luogo che lo ha consacrato. Un ritorno carico di ricordi, ma senza spazio per romanticismi: lo sottolinea Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, ricordando come il brasiliano abbia lasciato un’eredità pesante al Benfica, fatta di 83 partite, 26 assist e 17 gol. Oggi, però, Neres veste un altro azzurro, quello di un Napoli chiamato a prendersi punti pesanti. «Siamo venuti qui per vincere», spiega Neres con lucida determinazione. Una frase che racchiude la metamorfosi del calciatore nel sistema di Conte: meno ala pura, più incursore centrale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Benfica-Napoli, le probabili formazioni

