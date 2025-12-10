Benfica-Napoli le probabili formazioni | Conte cambia rispetto alla Juventus?
Stasera il Napoli affronta in trasferta il Benfica nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si presenta come un banco di prova importante, con possibili variazioni nelle scelte di formazione di Spalletti rispetto alle ultime uscite, in vista di un match decisivo per la qualificazione.
Questa sera il Napoli affronterà in trasferta europea di Champions League il Benfica, guidato da José Mourinho. Si tratta di una partita cruciale per entrambe le squadre per il prosieguo del percorso europeo. Ebbene, mister Conte pare disposto a schierare nuovamente la miglior formazione possibile per uscire vittoriosi dal Da Luz di Lisbona: stessi interpreti di Napoli-Juve, no turnover e spazio alle garanzie. D’altronde, squadra che vince non si cambia. La probabile formazione per Benfica-Napoli: tutti confermati. Questa sera si disputerà un match molto delicato per il destino del cammino europeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Benfica-Napoli (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al “da Luz”
Mourinho al Benfica, affronterà il Napoli in Champions: il Qarabag distrugge la panchina di Lage
Dopo gli scontri di ieri ai tifosi del Napoli potrebbe essere vietata la trasferta per il Benfica
Un tuffo nel passato, un tuffo nell’ultimo Benfica-Napoli Era il 6 dicembre 2016 quando gli azzurri di mister Sarri fecero visita ai lusitani Ricordi il risultato e i marcatori del match #BenficaNapoli #ChampionsLeague #SpazioNapoli Vai su Facebook
? #Conte e #Mourinho, l’altra Benfica-Napoli: “Voleva stuzzicarmi? Ci sono cose oggettive….” Vai su X
