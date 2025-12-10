benfica napoli dove vedere il match e la probabile formazione degli azzurri

Stasera a Lisbona, Benfica e Napoli si sfideranno nella sesta giornata di Champions League, in un incontro cruciale per la qualificazione ai play-off. Entrambe le squadre puntano a ottenere un risultato positivo, determinante nel prosieguo della competizione. Di seguito, le informazioni su dove seguire il match e la probabile formazione degli azzurri.

