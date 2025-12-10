Benfica-Napoli dove vedere il match e la probabile formazione degli azzurri
Stasera a Lisbona, Benfica e Napoli si sfideranno nella sesta giornata di Champions League, in un incontro cruciale per la qualificazione ai play-off. Entrambe le squadre puntano a ottenere un risultato positivo, determinante nel prosieguo della competizione. Di seguito, le informazioni su dove seguire il match e la probabile formazione degli azzurri.
Questa sera Benfica e Napoli si affronteranno a Lisbona per la sesta giornata di Champions League. Per entrambe le squadre sarà un match fondamentale in vista della qualificazione ai play-off. Dove e quando vedere il match di Champions Benfica-Napoli. Fischio d’inizio alle ore 21 dallo stadio Da Luz (ore 20 in Portogallo). Il match sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video, app disponibile su ogni smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi. I clienti Sky abbonati a Amazon Prime potranno vedere il match anche su Sky Stream e Sky Glass. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Oggi è il giorno di Benfica-Napoli in Champions. Mourinho Vs Conte ma non solo... Era il 18 ottobre del 2017. Mourinho, oggi allenatore del Benfica ed all’epoca sulla panchina dello United, proprio quella sera fece debuttare un giovanissimo Scott McTominay - facebook.com Vai su Facebook
Sesto match di Uefa Youth League: Benfica-Napoli Starting XI: Spinelli; De Chiara, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Prisco, Genovese, Smeraldi; Anic; Baridò. All.Rocco #BenficaNapoli #UYL #ForzaNapoliSempre Vai su X
