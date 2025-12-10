Benfica-Napoli Conte scioglie tutti i dubbi | le scelte anti-Mourinho!

L'allenatore del Napoli, Conte, svela le scelte tattiche e gli undici anti-Mourinho in vista della sfida contro il Benfica. Dopo un ottimo momento di forma, i partenopei cercano una svolta in Champions League, puntando a consolidare i risultati positivi ottenuti in campionato e in Coppa Italia.

Il Napoli torna in campo e lo fa per proseguire l’ottimo momento di forma. Se le cose in campionato vanno a gonfie vele e in Coppa Italia dopo diversi anni si è arrivati ai quarti di finale, in Champions League è necessaria una svolta. I 7 punti attuali dei partenopei non lasciano tranquilli, con stasera che serve uno scossone. Ecco l’11 titolare di Antonio Conte per trovare un’altra vittoria europea dopo il successo contro il Qarabag. Benfica-Napoli, l’11 partenopeo: tante conferme per Conte. Di seguito la formazione ufficiale di Antonio Conte, che ha scelto il suo 11 anti-Benfica. Formazione ufficiale del Napoli contro la Juve – ANSA – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it