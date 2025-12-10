Benevento vs dissidenti il Collegio Arbitrale della Lega Pro ordina reintegro e risarcimento
Il Collegio Arbitrale della Lega Pro ha emesso una decisione che riguarda il caso Benevento e i dissidenti, ordinando il reintegro e il risarcimento dei calciatori Gennaro Acampora, Marco Pinato e Mattia Viviani. La sentenza prevede l'immediato reintegro dei giocatori in prima squadra, segnando un importante sviluppo nella vicenda.
Tempo di lettura: 2 minuti Immediato reintegro dei calciatori Gennaro Acampora, Marco Pinato e Mattia Viviani con la prima squadra. È quello che ha stabilito il Collegio Arbitrale della Lega Pro come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Un punto a favore del gruppo dei “dissidenti” che non hanno partecipato al ritiro estivo e si stanno allenando a parte solo a qualche tempo dopo aver lavorato in strutture diverse rispetto ai compagni di squadra. Questa condotta tenuta dal Benevento, come spiega il Corriere del Mezzogiorno, è stata ritenuta in contrasto con l’art. 10, comma 2 del vigente Accordo Collettivo, il quale stabilisce che “il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti ed alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto dell’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Collegio arbitrale: ''il Benevento reintegri i quattro dissidenti'' - Lo scorso 2 Dicembre, il Collegio arbitrale ha preso una decisione circa la questione ''dissidenti'' che riguarda il Benevento da quest'estate. Lo riporta iamcalcio.it
Benevento, ferie dei calciatori: il collegio arbitrale della Lega Pro dà ragione alla strega - Il Collegio arbitrale della Lega Pro, seppur con dei distinguo, sul punto specifico dà ragione al Benevento: non essendoci precedenti in materia, la ... Scrive ilmattino.it
