Benevento infortunio al ginocchio | notizie negative per Giacomo Ricci

Giacomo Ricci di Benevento ha subito un infortunio al ginocchio, con notizie che purtroppo non sono positive. Dopo aver effettuato gli esami necessari, emergono dettagli preoccupanti sulla natura dell’infortunio, che potrebbe influenzare i suoi prossimi impegni. La situazione richiede attenzione e ulteriori approfondimenti per valutare l’entità del danno.

Tempo di lettura: < 1 minuto I timori emersi fin da subito si sono purtroppo rivelati fondati per Giacomo Ricci che oggi si è sottoposto agli esami per capire l’entità dell’infortunio al ginocchio. Brutte notizie per l’ex Cosenza perché il trauma distorsivo accusato durante Cavese-Benevento ha causato conseguenze negative molto importanti e per il calciatore la stagione può dirsi già finita. “La società Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica che, a seguito dell’infortunio riportato il 7 dicembre 2025 durante la gara Cavese-Benevento, il calciatore Giacomo Ricci ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, infortunio al ginocchio: notizie negative per Giacomo Ricci

