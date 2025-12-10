Benevento il Collegio Arbitrale della Lega Pro ordina il reintegro dei dissidenti e un risarcimento

Il Collegio Arbitrale della Lega Pro ha deciso di ordinare il reintegro immediato di tre calciatori dissidenti, Gennaro Acampora, Marco Pinato e Mattia Viviani, nella prima squadra di Benevento. La decisione include anche un risarcimento, rappresentando un importante passo nel contenzioso tra il club e i giocatori coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Immediato reintegro dei calciatori Gennaro Acampora, Marco Pinato e Mattia Viviani con la prima squadra. È quello che ha stabilito il Collegio Arbitrale della Lega Pro come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Un punto a favore del gruppo dei "dissidenti" che non hanno partecipato al ritiro estivo e si stanno allenando a parte solo a qualche tempo dopo aver lavorato in strutture diverse rispetto ai compagni di squadra. Questa condotta tenuta dal Benevento, come spiega il Corriere del Mezzogiorno, è stata ritenuta in contrasto con l'art. 10, comma 2 del vigente Accordo Collettivo, il quale stabilisce che "il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti ed alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto dell'art.

