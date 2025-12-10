Benefit | attrazione dei talenti grazie al welfare

Per attrarre talenti qualificati, molte aziende si concentrano sul welfare aziendale. Offrire benefit e un ambiente di lavoro favorevole può fare la differenza rispetto a un semplice aumento di stipendio, rendendo il progetto più attrattivo e competitivo sul mercato del lavoro.

Se noti che i tuoi migliori candidati scelgono la concorrenza e ti stai chiedendo come poter far spiccare il tuo progetto agli occhi dei professionisti qualificati devi sapere che probabilmente non sono gli stipendi più alti la vera risposta. Il welfare è diventato la carta vincente che può trasformare completamente il tuo approccio al recruiting e alla retention. Dato che il mercato del lavoro è profondamente cambiato, i talenti cercano un ambiente professionale che rispecchi i loro valori e tra i motivi che convincono ad accettare il contratto e rimanere ci sono soluzioni come i benefit aziendali Edenred che fanno sentire più apprezzato il professionista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it