Benefit | attrazione dei talenti grazie al welfare
Per attrarre talenti qualificati, molte aziende si concentrano sul welfare aziendale. Offrire benefit e un ambiente di lavoro favorevole può fare la differenza rispetto a un semplice aumento di stipendio, rendendo il progetto più attrattivo e competitivo sul mercato del lavoro.
Se noti che i tuoi migliori candidati scelgono la concorrenza e ti stai chiedendo come poter far spiccare il tuo progetto agli occhi dei professionisti qualificati devi sapere che probabilmente non sono gli stipendi più alti la vera risposta. Il welfare è diventato la carta vincente che può trasformare completamente il tuo approccio al recruiting e alla retention. Dato che il mercato del lavoro è profondamente cambiato, i talenti cercano un ambiente professionale che rispecchi i loro valori e tra i motivi che convincono ad accettare il contratto e rimanere ci sono soluzioni come i benefit aziendali Edenred che fanno sentire più apprezzato il professionista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Competitivita': Tajani, impegnati in 'rientro cervelli' e attrazione talenti - "Il Governo continuera' a investire nel capitale umano per creare un ambiente favorevole all'attrazione e alla valorizzazione dei talenti. Scrive ilsole24ore.com
Welfare Data Lab - Puntata 3 Secondo una recente ricerca (vedi quest’articolo) in Italia il 59% dei lavoratori sarebbe disposto a rinunciare a un salario più alto per un lavoro meno stressante. Tra le priorità emergono orari flessibili (58%), benefit (55%) e smart- - facebook.com Vai su Facebook
