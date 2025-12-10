Bellaria sotto choc per la scomparsa di Federica il sindaco in lacrime | La sua solarità contagiava tutti

Bellaria Igea Marina piange Federica Giorgetti, figura amata e conosciuta per la sua solarità e passione. La sua scomparsa ha sconvolto l'intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile. Il dolore è palpabile, e il sindaco si è commosso ricordando il suo spirito contagioso e il ruolo importante che aveva nella vita della città.

La comunità di Bellaria Igea Marina è sotto choc per la scomparsa di Federica Giorgetti, volto conosciutissimo in città per via delle sue grandi passioni e per la solarità con cui si avvicinava a tutte le persone. E’ morta a 51 anni, dopo aver combattuto una brutta malattia che aveva scoperto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

