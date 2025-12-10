Beko a gennaio nuovo incontro al ministero

Lanazione.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio si terrà un nuovo incontro al Ministero riguardo alla situazione dello stabilimento Beko. L'assemblea dei lavoratori, convocata dai sindacati territoriali, si è svolta ieri mattina di fronte ai cancelli dello stabilimento, creando un clima di tensione tra i dipendenti e le parti coinvolte.

Atmosfera tesa ieri mattina durante l’assemblea dei lavoratori organizzata dai sindacati territoriali davanti ai cancelli dello stabilimento Beko. All’ordine del giorno, i risultati dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi con i manager della multinazionale turca per "preservare il salario" dei 158 operai che entro la fine dell’anno rimarranno agganciati al perimetro aziendale. Da una parte la richiesta di pagare tredicesima e quattordicesima mensilità ai lavoratori dal primo gennaio in cassa integrazione a zero ore, dall’altra il netto rifiuto opposto da Beko, dal momento che in assenza di attività lavorativa non c’è la maturazione piena dei ratei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

beko a gennaio nuovo incontro al ministero

© Lanazione.it - "Beko, a gennaio nuovo incontro al ministero"

beko gennaio nuovo incontroBeko, a gennaio nuovo incontro al ministero - Atmosfera tesa ieri mattina durante l’assemblea dei lavoratori organizzata dai sindacati territoriali davanti ai cancelli dello stabilimento Beko. msn.com scrive