Beko a gennaio nuovo incontro al ministero
A gennaio si terrà un nuovo incontro al Ministero riguardo alla situazione dello stabilimento Beko. L'assemblea dei lavoratori, convocata dai sindacati territoriali, si è svolta ieri mattina di fronte ai cancelli dello stabilimento, creando un clima di tensione tra i dipendenti e le parti coinvolte.
Atmosfera tesa ieri mattina durante l’assemblea dei lavoratori organizzata dai sindacati territoriali davanti ai cancelli dello stabilimento Beko. All’ordine del giorno, i risultati dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi con i manager della multinazionale turca per "preservare il salario" dei 158 operai che entro la fine dell’anno rimarranno agganciati al perimetro aziendale. Da una parte la richiesta di pagare tredicesima e quattordicesima mensilità ai lavoratori dal primo gennaio in cassa integrazione a zero ore, dall’altra il netto rifiuto opposto da Beko, dal momento che in assenza di attività lavorativa non c’è la maturazione piena dei ratei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Canale 3. . Vertenza Beko: i sindacati chiedono più tutele per i 158 lavoratori che dall'1 gennaio saranno a zero ore. L’azienda propone solo 500 euro di welfare. Il 9 dicembre assemblea mentre prosegue il percorso di reindustrializzazione del sito di viale Tos - facebook.com Vai su Facebook
